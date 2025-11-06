鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-06 09:23

據《Business Insider 》周三（5 日）報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 已在今年夏天重啟 Roadster 純電超跑開發，這項計畫曾被擱置一年有餘。

特斯拉今年夏天重啟Roadster純電超跑開發，離投產還有兩三年。（圖：Shutterstock）

特斯拉執行長馬斯克最近暗示，將在最近公布 Roadster 最新進展。知情人士表示，這代表 Roadster 在一年多以來首次出現實質進展。內部人士看到的設計圖顯示，這輛超跑採雙座設計，蝴蝶式車門，整體風格與馬斯克 2017 年公布的四座原型車截然不同。

其中一位消息人士透露，根據這項計畫的進展，這輛跑車至少還要等兩三年才能投產，且新車的設計過程具有很大變數。因此，最終產品樣貌仍不明確，目前設計團隊已在嘗試多種設計方案。

領英數據顯示，特斯拉在今年 6-8 月至少招聘五名工程師，負責在加州開發「空氣動力學原型車」。

內部人士透露，特斯拉在去年 4 月啟動大裁員後，基本擱置了這台跑車的開發工作，項目主管 David Zhang 也在 2024 年 7 月離職。

不過，馬斯克曾在去年 10 月的財報電話會議中表示：「我們都希望儘早開發 Roadster，但它現在必須擱置在那些更有影響力的計畫之後」。