鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為36.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.72元，其中最高估值2元，最低估值1.54元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2(2.01)
|2.39
|2.78
|3
|最低值
|1.54(1.54)
|1.74
|2.02
|2.7
|平均值
|1.74(1.77)
|2.02
|2.31
|2.85
|中位數
|1.72(1.76)
|2.03
|2.24
|2.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.86億
|50.82億
|60.15億
|65.43億
|最低值
|42.18億
|46.73億
|52.95億
|59.36億
|平均值
|42.36億
|48.55億
|55.33億
|62.58億
|中位數
|42.34億
|48.55億
|55.35億
|63.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.22
|0.46
|-0.14
|-0.05
|2.67
|營業收入
|16.93億
|25.78億
|28.03億
|30.55億
|36.46億
詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
