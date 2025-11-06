search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.72元，其中最高估值2元，最低估值1.54元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2(2.01)2.392.783
最低值1.54(1.54)1.742.022.7
平均值1.74(1.77)2.022.312.85
中位數1.72(1.76)2.032.242.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.86億50.82億60.15億65.43億
最低值42.18億46.73億52.95億59.36億
平均值42.36億48.55億55.33億62.58億
中位數42.34億48.55億55.35億63.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.220.46-0.14-0.052.67
營業收入16.93億25.78億28.03億30.55億36.46億

詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPINS

相關行情

台股首頁我要存股
繽趣25.985-21.0%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty