search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.19元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.19元，其中最高估值2.9元，最低估值1.76元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.9(3.17)4.143.922.72
最低值1.76(1.77)1.672.82.72
平均值2.25(2.5)3.123.492.72
中位數2.19(2.53)3.093.82.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值377.07億488.91億573.48億463.01億
最低值287.04億350.21億425.96億463.01億
平均值340.56億417.86億514.67億463.01億
中位數340.73億400.00億527.57億463.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.210.531.141.921.68
營業收入35.57億51.96億71.23億149.89億219.72億

詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMCI

相關行情

台股首頁我要存股
超微電腦47.5-6.40%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty