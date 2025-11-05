鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.19元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.19元，其中最高估值2.9元，最低估值1.76元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.9(3.17)
|4.14
|3.92
|2.72
|最低值
|1.76(1.77)
|1.67
|2.8
|2.72
|平均值
|2.25(2.5)
|3.12
|3.49
|2.72
|中位數
|2.19(2.53)
|3.09
|3.8
|2.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|377.07億
|488.91億
|573.48億
|463.01億
|最低值
|287.04億
|350.21億
|425.96億
|463.01億
|平均值
|340.56億
|417.86億
|514.67億
|463.01億
|中位數
|340.73億
|400.00億
|527.57億
|463.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.21
|0.53
|1.14
|1.92
|1.68
|營業收入
|35.57億
|51.96億
|71.23億
|149.89億
|219.72億
詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
