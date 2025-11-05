美股重點新聞摘要2025年11月5日
鉅亨網新聞中心
今日操盤前瞻：
美高院針對川普關稅聽取辯論
紐西蘭 Q3 失業率
超微 (AMD) 財報
美超微 (SMCI) 財報
日銀 9 月貨幣政策會議紀錄
中國 10 月綜合 PMI
歐元區 10 月綜合 PMI
英國 10 月綜合 PMI
歐元區 9 月 PPI
麥當勞 (MCD) 財報
美國 10 月 ISM 非製造業指數
〈財報〉AMD Q3 業績超出預期 但 Q4 毛利預測僅符合預期 盤後股價小跌
超微半導體 (AMD-US) 週二 (4 日) 公佈第三財季業績超出華爾街預期，但調整後毛利率指引僅與預期相符，令盤後股價跌逾 1%。
全文詳讀
彭博：蘋果進軍低價筆電市場 明年推遠低於一千美元的 Mac 搶市
《彭博》周二 (4 日) 引述知情人士報導，蘋果正開發首款低價 Mac 筆電，售價將遠低（well under）於 1,000 美元，鎖定學生與一般用戶，目標是吸引 Chromebook 與入門 Windows PC 的用戶。新機採用 iPhone 處理器與較低階螢幕，預計明年上半年推出。
全文詳讀
〈財報〉美超微淨利腰斬 股價暴跌近 9%
AI 伺服器製造大廠美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 週二 (4 日) 盤後公布 2026 年第一財季業績遜於預期，因部分預期營收轉移至下一季入帳，儘管公司上月已先公布初步數據，提醒市場財報可能不佳，該股仍聞訊崩跌近 9%。
全文詳讀
大賣空本尊做空 輝達跳水近 4% Palantir 崩近 8%
放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 旗下的 Scion Asset Management 將約 80% 的持倉集中於做空輝達 (NVDA-US) 與 Palantir (PLTR-US)，輝達股價週二 (4 日) 驟瀉近 4%，Palantir 慘崩近 8%。
全文詳讀
比特幣 6 月以來首次摔破 10 萬美元 接下來走勢為何？
避險情緒翻湧令加密貨幣承壓，最大加密貨幣比特幣價格週二 (4 日) 自 6 月以來首次跌破 10 萬美元，最低觸及 99,679 美元，技術面顯示，比特幣短線仍有下行空間，下一個相對可靠的支撐區間可能在 94,200 美元附近。
全文詳讀
