鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding Corp(PCTY-US)EPS預估上修至7.42元，預估目標價為186.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.28元上修至7.42元，其中最高估值7.91元，最低估值6.84元，預估目標價為186.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.91(7.75)
|9.63
|10.95
|最低值
|6.84(6.75)
|7.28
|9.02
|平均值
|7.42(7.29)
|8.14
|9.57
|中位數
|7.42(7.28)
|8.15
|9.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.38億
|19.40億
|22.00億
|最低值
|17.14億
|18.45億
|20.00億
|平均值
|17.23億
|18.73億
|20.80億
|中位數
|17.23億
|18.67億
|20.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.26
|1.61
|2.49
|3.63
|4.02
|營業收入
|6.36億
|8.53億
|11.75億
|14.03億
|15.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Paylocity Holding Corp(PCTY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
