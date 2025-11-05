鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding Corp(PCTY-US)EPS預估上修至7.42元，預估目標價為186.50元

search icon



Factset 最新調查：Paylocity Holding Corp(PCTY-US)EPS預估上修至7.42元，預估目標價為186.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.28元上修至7.42元，其中最高估值7.91元，最低估值6.84元，預估目標價為186.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.91(7.75)9.6310.95
最低值6.84(6.75)7.289.02
平均值7.42(7.29)8.149.57
中位數7.42(7.28)8.159.44

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值17.38億19.40億22.00億
最低值17.14億18.45億20.00億
平均值17.23億18.73億20.80億
中位數17.23億18.67億20.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.261.612.493.634.02
營業收入6.36億8.53億11.75億14.03億15.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Paylocity Holding Corp(PCTY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPCTY

