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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding Corp(PCTY-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.15元上修至7.28元，其中最高估值7.75元，最低估值6.75元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.75(7.76)8.669.87
最低值6.75(6.55)7.389.16
平均值7.29(7.12)7.949.39
中位數7.28(7.15)7.949.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值17.25億19.40億22.00億
最低值17.11億18.37億20.27億
平均值17.16億18.69億21.00億
中位數17.15億18.65億20.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.261.612.493.634.02
營業收入6.36億8.53億11.75億14.03億15.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Paylocity Holding Corp(PCTY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCTY

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