鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding Corp(PCTY-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為225.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.15元上修至7.28元，其中最高估值7.75元，最低估值6.75元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.75(7.76)
|8.66
|9.87
|最低值
|6.75(6.55)
|7.38
|9.16
|平均值
|7.29(7.12)
|7.94
|9.39
|中位數
|7.28(7.15)
|7.94
|9.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.25億
|19.40億
|22.00億
|最低值
|17.11億
|18.37億
|20.27億
|平均值
|17.16億
|18.69億
|21.00億
|中位數
|17.15億
|18.65億
|20.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.26
|1.61
|2.49
|3.63
|4.02
|營業收入
|6.36億
|8.53億
|11.75億
|14.03億
|15.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Paylocity Holding Corp(PCTY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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