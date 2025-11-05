鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding CorpPCTY-US的目標價調降至186.5元，幅度約15.23%

search icon



根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)提出目標價估值：中位數由220元下修至186.5元，調降幅度15.23%。其中最高估值250元，最低估值170元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Paylocity Holding Corp評價：積極樂觀16位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Paylocity Holding Corp今(5日)收盤價為139.33元。近5日股價下跌15.23%，標普指數下跌1.73%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


