鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 外資累計賣超 5 日的股票
友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、中鋼 (2002-TW)、華航 (2610-TW)、台泥 (1101-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、旺宏 (2337-TW)、中鋼 (2002-TW)、華航 (2610-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、力積電 (6770-TW)、中鋼 (2002-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、友達 (2409-TW)、中鋼 (2002-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、神達 (3706-TW)


5. 外資當日 (04) 賣超的股票
神達 (3706-TW)、友達 (2409-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、中鋼 (2002-TW)
 

台股台股盤後表格

友達11.55-0.86%
中鋼18.05-0.55%
華航19.85+0.76%
台泥21.1+0.00%
旺宏29.8+0.34%
力積電29.05+0.00%
神達94.1-2.28%
元大台灣5062.9-1.64%
國泰永續高股息21.32-1.16%

#下跌三黑K線

偏弱
友達

74.07%

勝率
偏弱
中鋼

66.67%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
中鋼

66.67%

勝率

#散戶進大戶拋

偏弱
中鋼

66.67%

勝率

