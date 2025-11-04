search icon



1. 外資累計賣超 5 日的股票
友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、玉山金 (2884-TW)、力積電 (6770-TW)、華航 (2610-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台泥 (1101-TW)、中鋼 (2002-TW)、玉山金 (2884-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、玉山金 (2884-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
友達 (2409-TW)、力積電 (6770-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台泥 (1101-TW)、中鋼 (2002-TW)


5. 外資當日 (03) 賣超的股票
元大台灣50 (0050-TW)、友達 (2409-TW)、力積電 (6770-TW)、台泥 (1101-TW)、旺宏 (2337-TW)
 

友達11.9+0.00%
玉山金30.45+1.00%
力積電29.8-1.00%
華航20.05+0.25%
台泥21.25-1.16%
中鋼18.2-0.82%
旺宏29.65-4.20%
元大台灣5064.7+0.86%

#偏弱機會股

偏弱
友達

77.78%

勝率
中強短弱
力積電

91.67%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
友達

77.78%

勝率
中強短弱
力積電

91.67%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
力積電

91.67%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
力積電

91.67%

勝率

#波段上揚股

偏弱
玉山金

57.14%

勝率

