鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股(LDOS-US)EPS預估上修至11.68元，預估目標價為208.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.5元上修至11.68元，其中最高估值12.08元，最低估值11.3元，預估目標價為208.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.08(12.08)12.5313.1512.85
最低值11.3(11.3)11.6211.9312.85
平均值11.65(11.58)12.0912.6212.85
中位數11.68(11.5)12.1512.5812.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值173.00億180.47億188.97億182.94億
最低值169.91億174.87億176.08億182.94億
平均值171.96億178.39億183.24億182.94億
中位數172.07億178.49億183.51億182.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.365.274.961.449.22
營業收入122.97億137.37億143.96億154.38億166.62億

詳細資訊請看美股內頁：
雷多斯控股(LDOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

