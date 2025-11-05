鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股(LDOS-US)EPS預估上修至11.68元，預估目標價為208.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.5元上修至11.68元，其中最高估值12.08元，最低估值11.3元，預估目標價為208.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.08(12.08)
|12.53
|13.15
|12.85
|最低值
|11.3(11.3)
|11.62
|11.93
|12.85
|平均值
|11.65(11.58)
|12.09
|12.62
|12.85
|中位數
|11.68(11.5)
|12.15
|12.58
|12.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|173.00億
|180.47億
|188.97億
|182.94億
|最低值
|169.91億
|174.87億
|176.08億
|182.94億
|平均值
|171.96億
|178.39億
|183.24億
|182.94億
|中位數
|172.07億
|178.49億
|183.51億
|182.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.36
|5.27
|4.96
|1.44
|9.22
|營業收入
|122.97億
|137.37億
|143.96億
|154.38億
|166.62億
詳細資訊請看美股內頁：
雷多斯控股(LDOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
