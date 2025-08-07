search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股LDOS-US的目標價調升至185元，幅度約5.71%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)提出目標價估值：中位數由175元上修至185元，調升幅度5.71%。其中最高估值206元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予雷多斯控股評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀0位。

雷多斯控股今(7日)收盤價為174.41元。近5日股價上漲5.71%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股LDOS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
雷多斯控股174.49+0.90%

延伸閱讀



Empty