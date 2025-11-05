鉅亨網新聞中心 2025-11-05 05:10

隱形QE要來了？美財政部「金庫」放水倒數 關鍵在這一天。(圖:shutterstock)

當前流動性緊張的核心原因，並非來自聯準會的貨幣政策，而是財政部的財政行為。

TGA 餘額暴增吸乾市場： 在過去三個月內，財政部一般帳戶（TGA）餘額從約 3,000 億美元暴增至突破 1 兆美元，從市場中淨抽走了超過 7,000 億美元流動性。這種大規模「吸儲」行為，直接導致聯準會儲備金跌至 2021 年初以來最低。

融資成本反常飆升： 關鍵融資指標 SOFR（擔保隔夜融資利率）和回購利率持續異常飆高，遠超聯準會的超額準備金利率。這顯示儘管聯準會保持政策穩定，市場的實際融資成本卻在迅速攀升，印證了政府關門產生的緊縮效應。

危機訊號： 聯準會常設回購工具（SRF）使用量近期創下歷史新高，凸顯市場對短期資金的需求已達極度飢渴狀態。

分析認為，從效果上看，財政部已成為貨幣條件的實際決定者，其財政緊縮力度，已抵銷了聯準會的既定政策方向。

儘管短期壓力巨大，但市場普遍認為危機的根源也正是潛在轉機的關鍵。高盛與花旗等機構預計，政府停擺最有可能在未來兩週內結束。一旦政府重開，財政部將開始消耗其龐大的 TGA 現金餘額，預計將有數千億美元的流動性湧入金融體系。

這種 TGA 餘額的快速消耗，實質上等同於一場「隱形量化寬鬆」（Hidden QE）。它將在極短時間內注入大量資金，類似於 2021 年初財政部釋放流動性時推動股市大幅上漲的情景。

預計這波流動性釋放將引發對風險資產的大規模搶購，尤其是流動性敏感資產如比特幣、小型股，以及近期表現相對落後的非 AI 類資產，有望在年底出現彈射式反彈。

市場專家已呼籲聯準會考慮啟動購買公債等定期公開市場操作，以補充銀行儲備金，避免流動性緊張演變成類似 2019 年的回購危機。

儘管短期的流動性釋放有望提振年末市場表現，但分析師提醒，美國龐大的預算赤字將導致未來融資條件再次惡化。屆時，聯準會可能需要採取更為實質性的資產購買作業，才能長期穩定金融體系。