鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞歷山卓不動產股份(ARE-US)EPS預估下修至-1.59元，預估目標價為74.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對亞歷山卓不動產股份(ARE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.26元下修至-1.59元，其中最高估值0.46元，最低估值-1.68元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.46(0.46)
|1.6
|0.82
|0.23
|最低值
|-1.68(-1.68)
|-0.19
|-0.17
|0.23
|平均值
|-0.81(-0.44)
|0.45
|0.18
|0.23
|中位數
|-1.59(0.26)
|0.14
|-0.1
|0.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.16億
|30.30億
|31.00億
|31.83億
|最低值
|29.39億
|25.74億
|26.39億
|29.41億
|平均值
|30.05億
|29.12億
|29.19億
|30.62億
|中位數
|30.12億
|29.78億
|29.83億
|30.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.01
|3.82
|3.18
|0.54
|1.80
|營業收入
|18.86億
|21.14億
|25.89億
|28.86億
|31.16億
詳細資訊請看美股內頁：
亞歷山卓不動產股份(ARE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
