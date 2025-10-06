鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞歷山卓不動產股份(ARE-US)EPS預估下修至0.26元，預估目標價為93.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對亞歷山卓不動產股份(ARE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.27元下修至0.26元，其中最高估值0.46元，最低估值0.09元，預估目標價為93.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.46(0.46)
|1.6
|1.22
|1.65
|最低值
|0.09(0.09)
|0.82
|0.73
|1.65
|平均值
|0.28(0.29)
|1.21
|0.93
|1.65
|中位數
|0.26(0.27)
|1.16
|0.82
|1.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.16億
|30.42億
|31.96億
|33.23億
|最低值
|29.15億
|28.51億
|29.35億
|32.41億
|平均值
|29.97億
|29.57億
|30.32億
|32.82億
|中位數
|29.87億
|29.93億
|30.12億
|32.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.01
|3.82
|3.18
|0.54
|1.80
|營業收入
|18.86億
|21.14億
|25.89億
|28.86億
|31.16億
詳細資訊請看美股內頁：
亞歷山卓不動產股份(ARE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credicorp LtdBAP-US的目標價調升至242.2元，幅度約3.52%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國運通AXP-US的目標價調升至343元，幅度約3.31%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-1.64元，預估目標價為80.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pearson plc - ADRPSO-US的目標價調升至16.48元，幅度約4.87%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇