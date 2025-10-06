鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞歷山卓不動產股份(ARE-US)EPS預估下修至0.26元，預估目標價為93.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共5位分析師，對亞歷山卓不動產股份(ARE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.27元下修至0.26元，其中最高估值0.46元，最低估值0.09元，預估目標價為93.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.46(0.46)1.61.221.65
最低值0.09(0.09)0.820.731.65
平均值0.28(0.29)1.210.931.65
中位數0.26(0.27)1.160.821.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.16億30.42億31.96億33.23億
最低值29.15億28.51億29.35億32.41億
平均值29.97億29.57億30.32億32.82億
中位數29.87億29.93億30.12億32.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.013.823.180.541.80
營業收入18.86億21.14億25.89億28.86億31.16億

詳細資訊請看美股內頁：
亞歷山卓不動產股份(ARE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

