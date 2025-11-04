鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療(HALO-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為79.00元
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.09元上修至6.2元，其中最高估值6.39元，最低估值6.18元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.39(6.2)
|9.02
|10.37
|10.53
|最低值
|6.18(6.05)
|7.18
|8.95
|9.19
|平均值
|6.25(6.13)
|8.07
|9.72
|9.98
|中位數
|6.2(6.09)
|8.12
|9.79
|10.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.63億
|17.85億
|20.78億
|20.86億
|最低值
|13.06億
|15.60億
|18.25億
|18.81億
|平均值
|13.35億
|16.79億
|19.35億
|19.75億
|中位數
|13.36億
|16.96億
|19.40億
|19.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.91
|2.74
|1.44
|2.10
|3.43
|營業收入
|2.68億
|4.43億
|6.60億
|8.29億
|10.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Halozyme治療(HALO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
