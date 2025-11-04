search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療(HALO-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.09元上修至6.2元，其中最高估值6.39元，最低估值6.18元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.39(6.2)9.0210.3710.53
最低值6.18(6.05)7.188.959.19
平均值6.25(6.13)8.079.729.98
中位數6.2(6.09)8.129.7910.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.63億17.85億20.78億20.86億
最低值13.06億15.60億18.25億18.81億
平均值13.35億16.79億19.35億19.75億
中位數13.36億16.96億19.40億19.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.912.741.442.103.43
營業收入2.68億4.43億6.60億8.29億10.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Halozyme治療(HALO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

