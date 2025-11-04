鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至13.05元，預估目標價為462.00元

search icon



Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至13.05元，預估目標價為462.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Fabrinet(FN-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.16元上修至13.05元，其中最高估值13.6元，最低估值11.87元，預估目標價為462.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值13.6(13.1)16.6519.4
最低值11.87(11.51)13.218.67
平均值12.75(12.2)15.1219.04
中位數13.05(12.16)15.1919.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值45.11億54.07億61.95億
最低值39.00億43.75億58.16億
平均值41.73億48.86億60.06億
中位數41.79億49.24億60.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.025.366.738.109.17
營業收入18.79億22.62億26.45億28.83億34.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Fabrinet(FN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFN

