鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至13.05元，預估目標價為462.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Fabrinet(FN-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.16元上修至13.05元，其中最高估值13.6元，最低估值11.87元，預估目標價為462.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.6(13.1)
|16.65
|19.4
|最低值
|11.87(11.51)
|13.2
|18.67
|平均值
|12.75(12.2)
|15.12
|19.04
|中位數
|13.05(12.16)
|15.19
|19.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.11億
|54.07億
|61.95億
|最低值
|39.00億
|43.75億
|58.16億
|平均值
|41.73億
|48.86億
|60.06億
|中位數
|41.79億
|49.24億
|60.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.02
|5.36
|6.73
|8.10
|9.17
|營業收入
|18.79億
|22.62億
|26.45億
|28.83億
|34.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Fabrinet(FN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
