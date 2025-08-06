鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療(HALO-US)EPS預估上修至5.75元，預估目標價為72.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.75元，其中最高估值6.2元，最低估值4.89元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.2(5.75)
|8.43
|10.16
|10.76
|最低值
|4.89(4.89)
|7.04
|8.8
|10.23
|平均值
|5.7(5.43)
|7.59
|9.38
|10.5
|中位數
|5.75(5.45)
|7.38
|9.29
|10.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.60億
|16.60億
|19.19億
|20.14億
|最低值
|12.31億
|14.94億
|17.25億
|19.57億
|平均值
|12.88億
|15.65億
|18.17億
|19.85億
|中位數
|13.09億
|15.51億
|18.25億
|19.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.91
|2.74
|1.44
|2.10
|3.43
|營業收入
|2.68億
|4.43億
|6.60億
|8.29億
|10.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Halozyme治療(HALO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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