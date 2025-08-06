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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療(HALO-US)EPS預估上修至5.75元，預估目標價為72.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.75元，其中最高估值6.2元，最低估值4.89元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.2(5.75)8.4310.1610.76
最低值4.89(4.89)7.048.810.23
平均值5.7(5.43)7.599.3810.5
中位數5.75(5.45)7.389.2910.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.60億16.60億19.19億20.14億
最低值12.31億14.94億17.25億19.57億
平均值12.88億15.65億18.17億19.85億
中位數13.09億15.51億18.25億19.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.912.741.442.103.43
營業收入2.68億4.43億6.60億8.29億10.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Halozyme治療(HALO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHALO

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