鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療HALO-US的目標價調升至72元，幅度約10.77%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至72元，調升幅度10.77%。其中最高估值91元，最低估值51元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Halozyme治療評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Halozyme治療今(6日)收盤價為60.81元。近5日股價上漲10.77%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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