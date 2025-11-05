鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-05 08:30

2025 年歲末，全球銀行業格局迎來標誌性變化，中國農業銀行 (01288-HK)(601288-CN) 周二 (4 日) 收高 1.75% 至每股人民幣 8.15 元，今年來漲 56.73%，近 5 個交易日跌 1.81%，近 20 日上漲 21.64%，截至上周五 (10 月 31 日) 收盤總市值人民幣 2.79 兆元(約 3920.9 億美元)，超過美國銀行(BAC-US) 上周四 (10 月 30 日) 收盤時的總市值(3886.79 億美元)，僅次於全球銀行業龍頭摩根大通銀行(JPM-US)(8508.84 億美元)。

四年超車工商銀行！中國農業銀行市值擠下美銀成全球第二 秘訣全在「它」身上（圖：Shutterstock）

農行超越美銀躍居全球第二大市值銀行，僅次於摩根大通，這一跨越不僅在資本市場引發震動，更讓市場重新審視這家以「農」字立行的國有大行。從四年前市值落後工商銀行近 5000 億元人民幣，到如今逆襲成為「A 股市值王」，農行的逆襲劇本究竟如何書寫？該行專攻的「縣域金融」冷飯，又何以炒成資本市場的熱灶？

四年間，農行在人、財、產品、評鑑上全面向「三農」傾斜。數據顯示，今年上半年農行營收逼近 3700 億元人民幣，淨利年增逾 2%，成四大行中唯一實現營收、利潤雙正成長的銀行，今年前三季營收 5507.74 億元人民幣，年增 1.87%，淨利 2208.59 億元人民幣，年增 3.03%。資產品質同樣亮眼，壞帳率降至 1.28%，縣域貸款餘額佔全行比重超 40%，達 9.8 兆元人民幣。

更關鍵的是，農行的縣域貸款平均收益率 3.54%，存款付息率僅 1.54%，利差表現紮實，利潤貢獻穩固。

通路壁壘更是農行的「護城河」，在該行 2.29 萬個據點中，56.6% 紮根縣域，形成其他大行難以複製的下沉網路。

工商銀行個人房屋貸款佔貸款餘額 20.1%，建設銀行上半年貸款成長中，三分之二來自公部門業務，中國銀行則因境外業務佔比高面臨國際波動風險，農行的業務佈局巧妙避開這些不確定性，更契合當下市場對穩健經營的需求，這也解釋農行股價為何持續走強，近來更連續 14 個交易日走漲，登頂 A 股市值王寶座。

不過，若以一級資本、獲利規模、資本充足率等核心指標衡量，工商銀行仍維持領先，其一級資本規模 5,410.21 億美元穩居全球銀行榜首，營收、利潤、資產總額等關鍵數據亦高於農行。

更值得關注的是，農行「逆襲」背後，第一線員工的付出鮮少被提及。有基層員工反映，儘管銀行業呼籲反內卷，但農行的業務推動仍依賴高強度付出。樂分易產品團隊需每週「破零」，外呼客戶至晚間七點，休息時間常被臨時任務打斷，拓戶、辦卡、開會成為常態，行銷指標涵蓋個人養老金、電子社保卡等十餘項，部分業務需員工自掏腰包，叫號時長考核更被嚴格到「超時一小時扣 2000 元」，壓力可見一斑。

但硬幣的另一面是，農行員工的收入在四大行中頗具競爭力。在山東、河南、江浙滬等農業與個貸發達地區，基層員工薪資普遍高於工行、中銀，偏遠地區更有額外補助，十八線縣城據點的員工年收入可達人民幣 10 萬元左右。這種「高壓力 + 高回報」的模式，成為支撐農行市值成長的重要基石。

在政策層面，中國央行持續加大支農支小再貸款支持，推動普惠金融下沉，更為銀行深耕縣府提供了動力。

在熟人社會的縣域，資源與人脈更成為業務拓展的「隱形槓桿」，有小縣城銀行員工透露，依托家族與同學網絡，代發工資、拆遷款理財、農戶貸款等業務可輕鬆完成 KPI，甚至實現「雙休不加班」，而在江浙滬農村，拆遷房票購屋貸款、合作社擴大生產融資等需求，更讓掌握本地資源的客戶經理成為「紐縣金融的樞紐金融中心」。這種「關係驅動」的模式，讓縣域成為銀行的「舒適區」，也讓「懂縣域、會做產品」成為新時代銀行人的核心競爭力。

農行逆襲工商銀行登頂全球市值第二大銀行，本質上是「縣域力量」的勝利​​。它證明了在銀行業競爭從規模擴張轉向品質深耕的當下，下沉市場的增量空間、熟人社會的資源網絡、差異化策略的執行力，共同構成了新的成長密碼。