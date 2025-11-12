search icon



【Joe’s華爾街脈動】AI科技股漲勢蹣跚，道瓊指數創歷史新高

Joe Lu

政府關門樂觀情緒引發類股輪動，然高漲科技股的獲利了結賣壓為台股帶來逆風。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】AI科技股漲勢蹣跚，道瓊指數創歷史新高 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 11 日 美東時間


摘要
  • 美股漲跌互見，道瓊指數飆升至歷史新高，而側重科技股的那斯達克指數則回檔，此格局與台股的微幅下跌相呼應。
  • 市場發生清晰的類股輪動，投資者了結高估值 AI 股的獲利，並將資金轉入可望從美國政府關門結束中受益的防禦性及週期性類股。
  • 美國債券市場因退伍軍人節休市，使股市在缺乏關鍵風險情緒指標的情況下交易。
  • 結束創紀錄長期美國政府關門的實質進展，成為資金輪動至週期性及消費性類股的主要催化劑。
  • 道瓊指數創紀錄之際，黃金同步推升至數週高點，突顯投資者對經濟前景潛在的顯著焦慮。

市場的性格已從一致的風險偏好漲勢，轉變為一個更具辨別力且果決的類股輪動。(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


