鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.73元上修至3.8元，其中最高估值5.2元，最低估值2.1元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.2(5.2)
|6.25
|7.95
|10.5
|最低值
|2.1(2.05)
|2.94
|2.21
|3.63
|平均值
|3.91(3.78)
|4.24
|4.71
|5.97
|中位數
|3.8(3.73)
|4.44
|4.28
|3.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|287.51億
|305.03億
|296.08億
|280.75億
|最低值
|247.98億
|228.95億
|248.50億
|280.75億
|平均值
|264.54億
|262.35億
|269.64億
|280.75億
|中位數
|267.36億
|261.20億
|273.60億
|280.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|營業收入
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
