鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADREBR-US的目標價調升至11.81元，幅度約5.22%
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR(EBR-US)提出目標價估值：中位數由11.22元上修至11.81元，調升幅度5.22%。其中最高估值15.09元，最低估值8.93元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR評價：積極樂觀13位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADR今(3日)收盤價為10.355元。近5日股價上漲5.22%，標普指數下跌0.51%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
