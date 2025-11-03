鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至16.73元，預估目標價為273.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.43元上修至16.73元，其中最高估值18.33元，最低估值12.88元，預估目標價為273.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.33(18.33)
|18.26
|18.17
|15.89
|最低值
|12.88(12.88)
|11.53
|10.69
|12.8
|平均值
|16.36(16.25)
|14.48
|14.33
|14.31
|中位數
|16.73(16.43)
|14.22
|14.64
|13.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|218.63億
|259.73億
|249.90億
|257.77億
|最低值
|180.76億
|204.14億
|219.96億
|223.01億
|平均值
|199.42億
|223.57億
|234.47億
|245.12億
|中位數
|199.75億
|220.60億
|238.40億
|249.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.34
|-9.25
|5.64
|40.72
|14.20
|營業收入
|93.88億
|176.40億
|337.56億
|202.84億
|157.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
