鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至16.73元，預估目標價為273.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.43元上修至16.73元，其中最高估值18.33元，最低估值12.88元，預估目標價為273.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.33(18.33)18.2618.1715.89
最低值12.88(12.88)11.5310.6912.8
平均值16.36(16.25)14.4814.3314.31
中位數16.73(16.43)14.2214.6413.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值218.63億259.73億249.90億257.77億
最低值180.76億204.14億219.96億223.01億
平均值199.42億223.57億234.47億245.12億
中位數199.75億220.60億238.40億249.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.34-9.255.6440.7214.20
營業收入93.88億176.40億337.56億202.84億157.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSLNG

