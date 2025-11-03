鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估下修至3.76元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.94元下修至3.76元，其中最高估值4.04元，最低估值3.45元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.04(4.04)
|4.97
|5.81
|4.8
|最低值
|3.45(3.48)
|4.16
|4.5
|4.8
|平均值
|3.76(3.82)
|4.62
|5.02
|4.8
|中位數
|3.76(3.94)
|4.61
|4.99
|4.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|912.96億
|1,019.74億
|1,124.60億
|863.05億
|最低值
|811.73億
|817.17億
|857.85億
|863.05億
|平均值
|845.03億
|877.40億
|941.21億
|863.05億
|中位數
|841.28億
|858.81億
|891.19億
|863.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.15
|4.79
|7.71
|6.43
|3.65
|營業收入
|643.95億
|852.62億
|1,015.97億
|939.68億
|855.01億
詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
