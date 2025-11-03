電子業缺貨漲價潮推升 10月我製造業PMI終結連4縮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-03 17:43

中華經濟研究院今 (3) 日公布 10 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) ，攀升 2.0 個百分點至 50.3%，中斷連 4 個月緊縮轉為擴張，未來六個月展望指數則回升 1.9 個百分點至 41.5%，反映 AI 相關硬體與設備需求暢旺、電子業缺貨漲價潮，以及部分品牌廠商開出 2026 年需求預測。

10月台灣製造業PMI中斷連4個月緊縮轉為擴張。(圖：中經院提供)

中經院說明，10 月 PMI 組成五項指標中，新增訂單和生產指數同步中斷連續 6 和 4 個月的緊縮轉為擴張，二指數分別躍升 3.9、4.5 個百分點至 51.1%、53.2%，也是本月台灣製造業 PMI 轉擴張的主因。

觀察各產業，由於 AI 帶動相關電力、能源、散熱等設備需求，再加上半導體 CoPoS 先進封裝技術以及高頻寬記憶體 (HBM) 推升新設備需求，電力暨機械設備產業 PMI 已連續 2 個月擴張，10 月指數續揚 1.0 個百分點至 51.8%；新增訂單和生產雙雙呈現擴張，原物料價格指數更攀升 60.0% 以上的上升速度。

另一方面，因上游廠商策略性減產或調整產線等供給端因素，貴金屬、稀土、記憶體、CPU 中央處理器與被動元件推升一波漲價潮，電子暨光學產業的原物料價格指數已連續 10 個月呈現上升，指數續揚 6.0 個百分點至 68.6%，創 2022 年 6 月以來最快上升速度。未來六個月展望指數雖連續 7 個月緊縮，但指數回升 3.5 個百分點至 43.8%。

惟留意，產業分化顯著，傳統工具機業者的人力僱用與未來展望仍相對低迷保守，並回報產業結構性調整仍持續。

中經院認為，整體而言，製造業的新增訂單與生產與 9 月低基期相比呈現好轉，但多數業者仍回報訂單透明度不高，尤其塑化、金屬等相關原物料產業看終端需求仍有高度不確定性，將持續觀察至 2026 年第一季。