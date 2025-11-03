鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至3.28元，預估目標價為180元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對全新(2455-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.28元，其中最高估值3.84元，最低估值2.94元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.84(3.84)
|6.55
|9.53
|最低值
|2.94(2.94)
|4.56
|5.27
|平均值
|3.27(3.25)
|5.65
|7.32
|中位數
|3.28(3.26)
|5.78
|7.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,638,000
|4,826,240
|5,980,130
|最低值
|3,305,000
|3,826,450
|4,088,770
|平均值
|3,454,540
|4,387,980
|5,200,290
|中位數
|3,443,000
|4,445,000
|5,308,070
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.63
|2.43
|2.95
|4.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,241,217
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
