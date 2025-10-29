美國政府停擺整整四周 20多個州提起訴訟
美國聯邦政府停擺已整整四周，一個數千萬人依賴的聯邦食品援助項目即將耗盡資金，民主黨主政的 25 個州和首都華盛頓周二（28 日）對聯邦政府提起訴訟，要求動用聯邦應急資金，維持這一項目。
據美國《Politico》報導，訴訟在麻薩諸塞州一家聯邦法院提起，要求推翻聯邦政府早先要各州停止發放食品援助福利的指令，並要求農業部動用所有可用資金，確保「補充營養援助計畫」在 11 月繼續執行。
各州參與訴訟的官員認為，農業部打算暫停這一項目的資金發放，違反聯邦法律。
由於政府停擺，「補充營養援助計畫」將於本月 31 日耗盡資金。這一項目覆蓋全美約 4,200 萬人，約佔總人口八分之一，其中大多數人的收入低於貧困線。接受援助的人可使用聯邦食品救濟金，在指定商店等購買食物。
美國農業部 9 月表示，打算在停擺期間使用聯邦應急資金，維持「補充營養援助計畫」運行。但 10 月 25 日，農業部宣布暫停這一項目，11 月 1 日將停止發放食品救濟。
媒體披露的農業部備忘錄顯示，聯邦政府拒絕動用這筆總額約 50 億美元的應急資金，理由是法律規定應急資金應用於賑災之類用途，不能用於日常福利開支。
此外，農業部表示，如果各州 11 月暫時分攤這一項目的費用，之後不會從聯邦政府獲得補償。
民主黨對此強烈反對。國會參議院民主黨領袖舒默表示，政府不為食品救濟項目提供資金是「殘忍行為」。參與周二訴訟的多名州總檢察長致信農業部長羅林斯，要求農業部對資金延遲撥付作出法律解釋，並在「補充營養援助計畫」停止前提供可能的干預方案。
