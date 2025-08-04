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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)EPS預估下修至22.73元，預估目標價為238.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.12元下修至22.73元，其中最高估值23.6元，最低估值21.25元，預估目標價為238.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.6(23.65)26.3429.2530.1
最低值21.25(22.85)24.552730.1
平均值22.51(23.18)25.4327.8430.1
中位數22.73(23.12)25.427.7730.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值245.44億274.73億286.92億305.98億
最低值222.22億235.44億249.16億305.98億
平均值232.93億255.41億269.53億305.98億
中位數231.39億252.80億267.88億305.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.319.049.2113.4410.73
營業收入145.92億166.51億162.57億185.77億221.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGA

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Reinsurance Group Of America, Inc.178.28-7.36%

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