鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)EPS預估下修至22.73元，預估目標價為238.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.12元下修至22.73元，其中最高估值23.6元，最低估值21.25元，預估目標價為238.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.6(23.65)
|26.34
|29.25
|30.1
|最低值
|21.25(22.85)
|24.55
|27
|30.1
|平均值
|22.51(23.18)
|25.43
|27.84
|30.1
|中位數
|22.73(23.12)
|25.4
|27.77
|30.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|245.44億
|274.73億
|286.92億
|305.98億
|最低值
|222.22億
|235.44億
|249.16億
|305.98億
|平均值
|232.93億
|255.41億
|269.53億
|305.98億
|中位數
|231.39億
|252.80億
|267.88億
|305.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.31
|9.04
|9.21
|13.44
|10.73
|營業收入
|145.92億
|166.51億
|162.57億
|185.77億
|221.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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