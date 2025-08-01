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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦信號公司(FSS-US)EPS預估上修至4.03元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯邦信號公司(FSS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.83元上修至4.03元，其中最高估值4.06元，最低估值3.8元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.06(3.88)4.755.14
最低值3.8(3.79)4.155.01
平均值3.99(3.83)4.515.08
中位數4.03(3.83)4.535.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值21.29億23.29億25.16億
最低值20.54億21.88億24.18億
平均值20.97億22.54億24.67億
中位數21.00億22.63億24.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.561.631.972.563.50
營業收入11.31億12.13億14.35億17.23億18.62億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦信號公司(FSS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFSS

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