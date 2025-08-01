鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦信號公司(FSS-US)EPS預估上修至4.03元，預估目標價為130.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯邦信號公司(FSS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.83元上修至4.03元，其中最高估值4.06元，最低估值3.8元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.06(3.88)
|4.75
|5.14
|最低值
|3.8(3.79)
|4.15
|5.01
|平均值
|3.99(3.83)
|4.51
|5.08
|中位數
|4.03(3.83)
|4.53
|5.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.29億
|23.29億
|25.16億
|最低值
|20.54億
|21.88億
|24.18億
|平均值
|20.97億
|22.54億
|24.67億
|中位數
|21.00億
|22.63億
|24.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.56
|1.63
|1.97
|2.56
|3.50
|營業收入
|11.31億
|12.13億
|14.35億
|17.23億
|18.62億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦信號公司(FSS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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