〈熱門股〉精星下半年營運轉佳 爆量突破平台整理區周漲近20%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-01 09:10

‌



華科集團旗下 PCBA/EMS 廠精星 (8183-TW) 在第三季由虧轉盈，2025 年下半年營運展望轉佳同時，本周爆量突破 3 月來平台整理區，股價收在 36.55 元，站上所有均線，周漲幅達 19.44%。

精星董事長焦佑衡。(鉅亨網記者張欽發攝)

以新能源車電源管理系統 (BMS) 系統生產爲主的精星，2025 年第三季較上季由虧轉盈，單季稅後純益 1.19 億元，年增 52.83%，單季每股純益達 0.99 元，2025 年 1-9 月稅後純益 1.16 億元，年減 45.76%，每股純益 0.96 元。精星預計在 12 月加入昆山 4 條 SMT 生產線，法人估第四季營收將爲全年最高峰。

‌



精星終止在蘇州新廠新建案後，改在集團下嘉聯益 (6153-TW) 昆山廠增設 4 條 SMT 生產線，預計最快今年 12 月上線生產，推升 SMT 生產線數量到 29 條，有利於生產的經濟規模並掌握新能源車廠在今年底前的銷售商機。

精星本周股價爆量突破 3 月來平台整理區，股價收在 36.55 元，並站上所有均線，周漲幅達 19.44%，股價在業績成長及成交量能增加之下，已突破前波高點並將有助於挑戰 40 元整數關卡。