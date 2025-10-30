〈焦點股〉華科集團精星Q3營運轉佳本季還要走高 股價跳空開出

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-30 12:14

華科集團旗下 PCBA/EMS 廠精星 (8183-TW) 在第三季獲利好轉同時，精星預計在 12 月加入昆山 4 條 SMT 生產線，法人估第四季營收將再超越第三季 18.64 億元躍爲全年單季最高峰，今 (30 日股價跳空漲停以 33.25 元開出並鎖到午盤，成功站上短期均線。

精星董事長焦佑衡。(鉅亨網記者張欽發攝)

提供新能源車電源管理系統 (BMS) 系統生產、工控及醫療產品應用的精星，2025 年第三季較上季由虧轉盈，單季稅後純益 1.19 億元，年增 52.83%，單季每股純益達 0.99 元，2025 年 1-9 月稅後純益 1.16 億元，年減 45.76%，每股純益 0.96 元。

精星 2025 年第三季營收 18.64 億元，毛利率 15.52%，季增 2.77 個百分點，年增 2.43 個百分點，單季稅後純益 1.19 億元，較第二季轉盈，年增 52.83%，單季每股純益達 0.99 元。同時，精星 2025 年 1-9 月營收 51.4 億元，毛利率 12.69%，年減 1.86 個百分點； 1-9 月稅後純益 1.16 億元，年減 45.76%，每股純益 0.96 元。

精星在加入昆山新生產線之後，江蘇蘇州、昆山及安徽蕪湖等地工廠的合計生產線將達 29 條，對於中國大陸的新能源車市場滲透率提高，及減免的優惠將在今年底後大幅降低，看好車廠在第四季的市場衝刺，以及中國新能源車在海外銷售的增加，大幅帶動精星業績的成長。