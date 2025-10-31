鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-5.95元，預估目標價為211.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.54元下修至-5.95元，其中最高估值-5.11元，最低估值-6.54元，預估目標價為211.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-5.11(-4.95)
|-1.78
|2.56
|8.63
|最低值
|-6.54(-6.02)
|-5.23
|-2.45
|1.56
|平均值
|-5.91(-5.58)
|-3.36
|-0.31
|5.32
|中位數
|-5.95(-5.54)
|-3.27
|-0.67
|5.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.40億
|14.90億
|29.88億
|50.32億
|最低值
|4.46億
|8.38億
|12.32億
|24.21億
|平均值
|4.98億
|11.67億
|21.35億
|35.70億
|中位數
|5.05億
|11.53億
|20.26億
|32.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.01
|-3.88
|-3.91
|-5.34
|-5.57
|營業收入
|1.64億
|1.88億
|2.45億
|3.05億
|3.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
