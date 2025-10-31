鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-5.95元，預估目標價為211.50元

search icon



Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-5.95元，預估目標價為211.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.54元下修至-5.95元，其中最高估值-5.11元，最低估值-6.54元，預估目標價為211.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-5.11(-4.95)-1.782.568.63
最低值-6.54(-6.02)-5.23-2.451.56
平均值-5.91(-5.58)-3.36-0.315.32
中位數-5.95(-5.54)-3.27-0.675.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.40億14.90億29.88億50.32億
最低值4.46億8.38億12.32億24.21億
平均值4.98億11.67億21.35億35.70億
中位數5.05億11.53億20.26億32.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.01-3.88-3.91-5.34-5.57
營業收入1.64億1.88億2.45億3.05億3.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSINSM

