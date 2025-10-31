鉅亨速報 - Factset 最新調查：Impinj Inc(PI-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為250.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Impinj Inc(PI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.96元上修至2.09元，其中最高估值2.12元，最低估值2.01元，預估目標價為250.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.12(2.01)
|3.29
|5.21
|6.85
|最低值
|2.01(1.85)
|2.56
|3.14
|6.85
|平均值
|2.07(1.95)
|2.84
|3.87
|6.85
|中位數
|2.09(1.96)
|2.81
|3.64
|6.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.61億
|4.64億
|6.21億
|7.94億
|最低值
|3.60億
|4.24億
|5.13億
|7.94億
|平均值
|3.60億
|4.43億
|5.45億
|7.94億
|中位數
|3.60億
|4.42億
|5.28億
|7.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.28
|-2.12
|-0.95
|-1.62
|1.39
|營業收入
|1.39億
|1.90億
|2.58億
|3.08億
|3.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Impinj Inc(PI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
