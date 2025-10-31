search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Impinj Inc(PI-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為250.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Impinj Inc(PI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.96元上修至2.09元，其中最高估值2.12元，最低估值2.01元，預估目標價為250.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.12(2.01)3.295.216.85
最低值2.01(1.85)2.563.146.85
平均值2.07(1.95)2.843.876.85
中位數2.09(1.96)2.813.646.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.61億4.64億6.21億7.94億
最低值3.60億4.24億5.13億7.94億
平均值3.60億4.43億5.45億7.94億
中位數3.60億4.42億5.28億7.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.28-2.12-0.95-1.621.39
營業收入1.39億1.90億2.58億3.08億3.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Impinj Inc(PI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

