鉅亨速報 - Factset 最新調查：康耐視(CGNX-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為49.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對康耐視(CGNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.94元，其中最高估值1元，最低估值0.86元，預估目標價為49.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1(1.01)
|1.48
|1.75
|2.05
|最低值
|0.86(0.86)
|1.02
|1.25
|2.05
|平均值
|0.94(0.92)
|1.15
|1.39
|2.05
|中位數
|0.94(0.91)
|1.14
|1.35
|2.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.84億
|11.44億
|12.42億
|13.67億
|最低值
|9.58億
|10.28億
|10.99億
|13.00億
|平均值
|9.75億
|10.58億
|11.59億
|13.33億
|中位數
|9.77億
|10.52億
|11.51億
|13.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.00
|1.56
|1.23
|0.65
|0.62
|營業收入
|8.11億
|10.37億
|10.06億
|8.38億
|9.15億
詳細資訊請看美股內頁：
康耐視(CGNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
