search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康耐視(CGNX-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為49.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對康耐視(CGNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.94元，其中最高估值1元，最低估值0.86元，預估目標價為49.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1(1.01)1.481.752.05
最低值0.86(0.86)1.021.252.05
平均值0.94(0.92)1.151.392.05
中位數0.94(0.91)1.141.352.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.84億11.44億12.42億13.67億
最低值9.58億10.28億10.99億13.00億
平均值9.75億10.58億11.59億13.33億
中位數9.77億10.52億11.51億13.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.001.561.230.650.62
營業收入8.11億10.37億10.06億8.38億9.15億

詳細資訊請看美股內頁：
康耐視(CGNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCGNX

相關行情

台股首頁我要存股
康耐視41.31-12.9%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty