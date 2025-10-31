鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納(ILMN-US)EPS預估上修至4.7元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對伊魯米納(ILMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.7元，其中最高估值4.79元，最低估值4.43元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.79(4.55)
|5.19
|6.26
|6.8
|最低值
|4.43(4.43)
|4.67
|5.1
|5.61
|平均值
|4.63(4.5)
|4.94
|5.64
|6.37
|中位數
|4.7(4.51)
|4.98
|5.67
|6.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.04億
|44.17億
|51.09億
|50.66億
|最低值
|42.45億
|43.07億
|45.08億
|47.58億
|平均值
|42.76億
|43.70億
|46.50億
|49.18億
|中位數
|42.82億
|43.77億
|46.17億
|49.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.45
|5.04
|-28.00
|-7.34
|-7.69
|營業收入
|32.39億
|45.26億
|45.84億
|45.04億
|43.72億
詳細資訊請看美股內頁：
伊魯米納(ILMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 伊魯米納(ILMN-US)大漲5.05%，報97.7美元
- 盤中速報 - 伊魯米納(ILMN-US)大漲5.04%，報95.59美元
- 盤中速報 - 伊魯米納(ILMN-US)大跌5.06%，報90.22美元
- 盤中速報 - 伊魯米納(ILMN-US)大漲5.1%，報99.81美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇