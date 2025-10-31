鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納(ILMN-US)EPS預估上修至4.7元，預估目標價為110.00元

search icon



Factset 最新調查：伊魯米納(ILMN-US)EPS預估上修至4.7元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對伊魯米納(ILMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.7元，其中最高估值4.79元，最低估值4.43元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.79(4.55)5.196.266.8
最低值4.43(4.43)4.675.15.61
平均值4.63(4.5)4.945.646.37
中位數4.7(4.51)4.985.676.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值43.04億44.17億51.09億50.66億
最低值42.45億43.07億45.08億47.58億
平均值42.76億43.70億46.50億49.18億
中位數42.82億43.77億46.17億49.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.455.04-28.00-7.34-7.69
營業收入32.39億45.26億45.84億45.04億43.72億

詳細資訊請看美股內頁：
伊魯米納(ILMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

