鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class A(APPF-US)EPS預估下修至5.13元，預估目標價為325.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Appfolio Inc - Class A(APPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.34元下修至5.13元，其中最高估值5.57元，最低估值5.1元，預估目標價為325.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.57(5.57)
|6.9
|8.23
|最低值
|5.1(5.21)
|5.99
|7.2
|平均值
|5.23(5.37)
|6.41
|7.86
|中位數
|5.13(5.34)
|6.31
|8.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.50億
|11.40億
|13.37億
|最低值
|9.40億
|11.05億
|12.58億
|平均值
|9.47億
|11.20億
|13.06億
|中位數
|9.48億
|11.19億
|13.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.62
|0.03
|-1.95
|0.08
|5.63
|營業收入
|3.10億
|3.59億
|4.72億
|6.20億
|7.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Appfolio Inc - Class A(APPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class A(APPF-US)EPS預估上修至5.34元，預估目標價為340.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：標準普爾全球(SPGI-US)EPS預估上修至17.75元，預估目標價為617.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為140.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至7.26元，預估目標價為151.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇