search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class A(APPF-US)EPS預估下修至5.13元，預估目標價為325.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Appfolio Inc - Class A(APPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.34元下修至5.13元，其中最高估值5.57元，最低估值5.1元，預估目標價為325.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.57(5.57)6.98.23
最低值5.1(5.21)5.997.2
平均值5.23(5.37)6.417.86
中位數5.13(5.34)6.318.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值9.50億11.40億13.37億
最低值9.40億11.05億12.58億
平均值9.47億11.20億13.06億
中位數9.48億11.19億13.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.620.03-1.950.085.63
營業收入3.10億3.59億4.72億6.20億7.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Appfolio Inc - Class A(APPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPPF

相關行情

台股首頁我要存股
Appfolio Inc - Class A235.71-1.24%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty