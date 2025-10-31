鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為90.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.63元，其中最高估值1.77元，最低估值1.55元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.77(1.91)
|2.52
|3.67
|4.5
|最低值
|1.55(1.55)
|1.87
|2.56
|4.13
|平均值
|1.64(1.62)
|2.19
|2.99
|4.31
|中位數
|1.63(1.61)
|2.21
|3.01
|4.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.89億
|30.55億
|35.22億
|41.74億
|最低值
|25.59億
|28.00億
|31.82億
|34.71億
|平均值
|25.75億
|29.48億
|33.65億
|38.11億
|中位數
|25.77億
|29.55億
|33.84億
|38.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.72
|-2.11
|-0.42
|-0.68
|-0.48
|營業收入
|33.40億
|81.47億
|19.58億
|19.45億
|22.36億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
