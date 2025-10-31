search icon



流傳已久的小米 (01810-HK) 首款大型增程 SUV YU9，近日因一組高清渲染圖與內裝諜照的曝光，再度引發汽車圈熱議。這款內部代號「崑崙」的新車型，不僅標誌著小米正式進軍大型增程 SUV 市場，更被視為其挑戰傳統豪華 SUV 格局的關鍵一步。

cover image of news article
年輕人第一台「路虎」來了！小米殺入50萬級戰場 YU9全面曝光硬剛理想L9

從曝光資訊看，YU9 車長超 5.2 公尺、高約 1.8 公尺，定位大型旗艦 SUV，直接對標理想 L9、問界 M9 等競品。外觀設計打破小米過往運動轎車風格，採用硬朗線條與貫穿式 LED 燈帶、分離式頭燈組合，既契合電動化潮流，也保留家族元素。


此外，側邊雙色車身與懸浮車頂被指「致敬路虎攬勝」，D 柱刻有的崑崙山脈紋路則呼應代號，強化辨識度。值得注意的是，知情人士透露 YU9 或取消隱藏式門把手，實際造型可能與渲染圖有差異。

內裝方面，最新間諜照顯示 YU9 設計著重實用性：90 度誇打開門角度、低地台配合門柱扶手，提升上下車便利性，對老人兒童友好；門板結構暗示可能支持電動門。座椅佈局為「2+2+2」六座，二排獨立座椅可 180° 旋轉，三排腿部空間達 890mm，宣稱能容納 1.8 公尺乘客，另配置 15.6 吋中控螢幕、7.1.4 聲道音響及後座娛樂投影機功能，明確瞄準家庭用戶需求。

技術層面，YU9 預計搭載小米自研「V8s 超級增程系統」，由 1.5T 增程器與雙電機四驅組成，純電續航約 200 公里，綜合續航超 1400 公里，兼顧日常通勤與長途需求。智慧座艙將搭載澎湃 OS，實現人車 - 家生態連動；智慧駕駛或配備高算力晶片與多感測器，支援更高等級輔助功能。

此外，氣壓懸吊、後輪轉向等高階配置也可能入列，強化旗艦定位。

市場層面，YU9 被視為「年輕人的第一台路虎攬勝」，以「方盒子」設計致敬經典，卻可能以 28 萬 - 35 萬元的定價 (遠低於路虎)，搶佔「時尚硬派越野」市場。這項稱呼雖非官方，卻精準點出其市場策略，傳統豪華品牌如路虎近年式微，去年攬勝極光等車型優惠至 5.5 折仍銷量低迷，而新勢力尚未完全佔領大型豪華 SUV 空白。

不過，挑戰同樣存在。高端市場口碑需時間積累，消費者對小米汽車品質、售後存疑，理想、問界已在增程領域建立優勢，BBA 也以降價鞏固市場。

此外，小米此前因網上行銷放大的事故爭議，仍須扭轉品牌形象，但小米的生態用戶基數與新媒體行銷能力，仍是其獨特優勢。從雷軍試車時的真誠表達，到用戶對「小米式」行銷的情感認同，有望成為破局關鍵。

據悉，雷軍與高階主管已現身新疆崑崙山測試現場，顯示 YU9 研發進入後期，預計 2026 年上市。這款承載小米品牌向上野心的車型，能否以「實用 + 豪華 + 生態」組合拳，在傳統豪強與新勢力夾擊下突圍，成為「年輕人的第一輛路虎」，答案將隨更多細節揭曉而逐漸清晰。

