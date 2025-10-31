鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-31 16:40

流傳已久的小米 (01810-HK) 首款大型增程 SUV YU9，近日因一組高清渲染圖與內裝諜照的曝光，再度引發汽車圈熱議。這款內部代號「崑崙」的新車型，不僅標誌著小米正式進軍大型增程 SUV 市場，更被視為其挑戰傳統豪華 SUV 格局的關鍵一步。

年輕人第一台「路虎」來了！小米殺入50萬級戰場 YU9全面曝光硬剛理想L9 (圖取自小米微博)

從曝光資訊看，YU9 車長超 5.2 公尺、高約 1.8 公尺，定位大型旗艦 SUV，直接對標理想 L9、問界 M9 等競品。外觀設計打破小米過往運動轎車風格，採用硬朗線條與貫穿式 LED 燈帶、分離式頭燈組合，既契合電動化潮流，也保留家族元素。

‌



此外，側邊雙色車身與懸浮車頂被指「致敬路虎攬勝」，D 柱刻有的崑崙山脈紋路則呼應代號，強化辨識度。值得注意的是，知情人士透露 YU9 或取消隱藏式門把手，實際造型可能與渲染圖有差異。

內裝方面，最新間諜照顯示 YU9 設計著重實用性：90 度誇打開門角度、低地台配合門柱扶手，提升上下車便利性，對老人兒童友好；門板結構暗示可能支持電動門。座椅佈局為「2+2+2」六座，二排獨立座椅可 180° 旋轉，三排腿部空間達 890mm，宣稱能容納 1.8 公尺乘客，另配置 15.6 吋中控螢幕、7.1.4 聲道音響及後座娛樂投影機功能，明確瞄準家庭用戶需求。

技術層面，YU9 預計搭載小米自研「V8s 超級增程系統」，由 1.5T 增程器與雙電機四驅組成，純電續航約 200 公里，綜合續航超 1400 公里，兼顧日常通勤與長途需求。智慧座艙將搭載澎湃 OS，實現人車 - 家生態連動；智慧駕駛或配備高算力晶片與多感測器，支援更高等級輔助功能。

此外，氣壓懸吊、後輪轉向等高階配置也可能入列，強化旗艦定位。

市場層面，YU9 被視為「年輕人的第一台路虎攬勝」，以「方盒子」設計致敬經典，卻可能以 28 萬 - 35 萬元的定價 (遠低於路虎)，搶佔「時尚硬派越野」市場。這項稱呼雖非官方，卻精準點出其市場策略，傳統豪華品牌如路虎近年式微，去年攬勝極光等車型優惠至 5.5 折仍銷量低迷，而新勢力尚未完全佔領大型豪華 SUV 空白。

不過，挑戰同樣存在。高端市場口碑需時間積累，消費者對小米汽車品質、售後存疑，理想、問界已在增程領域建立優勢，BBA 也以降價鞏固市場。

此外，小米此前因網上行銷放大的事故爭議，仍須扭轉品牌形象，但小米的生態用戶基數與新媒體行銷能力，仍是其獨特優勢。從雷軍試車時的真誠表達，到用戶對「小米式」行銷的情感認同，有望成為破局關鍵。