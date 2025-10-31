鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估上修至-1.6元，預估目標價為155.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.63元上修至-1.6元，其中最高估值-1.21元，最低估值-1.87元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.21(-1.21)
|0.46
|0.74
|2.04
|最低值
|-1.87(-1.87)
|-2.34
|-1.71
|-1.07
|平均值
|-1.61(-1.6)
|-1.24
|-0.8
|0.47
|中位數
|-1.6(-1.63)
|-1.34
|-0.84
|0.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|68.66億
|84.83億
|101.53億
|127.58億
|最低值
|59.00億
|69.51億
|72.57億
|100.02億
|平均值
|62.70億
|76.86億
|89.97億
|116.97億
|中位數
|62.10億
|77.01億
|91.56億
|120.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.46
|-0.84
|-1.55
|-1.87
|-1.44
|營業收入
|9.24億
|19.19億
|22.25億
|27.99億
|36.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估上修至-1.63元，預估目標價為156.50元
- 木頭姐看好串流與金融科技 增持Netflix、Robinhood 出脫AMD與Palantir
- 方舟投資大舉押注中國科技股 斥資逾1600萬美元增持阿里巴巴
- 大摩2026年美國網路業展望——點名科技股三巨頭
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇