鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為471.00元
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元上修至1.39元，其中最高估值3.31元，最低估值-1.13元，預估目標價為471.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.31(3.31)
|17.37
|32.51
|34.46
|最低值
|-1.13(-1.13)
|0.12
|6.34
|9.91
|平均值
|1.26(1.18)
|6.01
|12.61
|17.9
|中位數
|1.39(1.24)
|6.33
|11.72
|16.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|38.39億
|74.16億
|105.95億
|131.49億
|最低值
|28.74億
|34.20億
|49.66億
|57.84億
|平均值
|34.83億
|49.10億
|64.75億
|80.11億
|中位數
|34.86億
|48.85億
|62.34億
|75.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|-2.18
|營業收入
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
|22.48億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
