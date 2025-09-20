鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為471.00元

search icon



Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為471.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元上修至1.39元，其中最高估值3.31元，最低估值-1.13元，預估目標價為471.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.31(3.31)17.3732.5134.46
最低值-1.13(-1.13)0.126.349.91
平均值1.26(1.18)6.0112.6117.9
中位數1.39(1.24)6.3311.7216.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值38.39億74.16億105.95億131.49億
最低值28.74億34.20億49.66億57.84億
平均值34.83億49.10億64.75億80.11億
中位數34.86億48.85億62.34億75.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSALNY

