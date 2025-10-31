鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)EPS預估下修至-5.48元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.37元下修至-5.48元，其中最高估值-5.15元，最低估值-5.84元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-5.15(-5.13)
|-4.2
|-0.92
|2.28
|最低值
|-5.84(-5.54)
|-6.47
|-7.08
|-3.3
|平均值
|-5.5(-5.36)
|-5.59
|-4.09
|-1.23
|中位數
|-5.48(-5.37)
|-5.57
|-3.89
|-1.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|9,718萬
|3.93億
|7.66億
|最低值
|0.00
|403萬
|3,950萬
|1.54億
|平均值
|0.00
|2,696萬
|1.68億
|4.42億
|中位數
|0.00
|1,370萬
|1.46億
|4.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.30
|-0.96
|-1.65
|-2.17
|-3.93
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
