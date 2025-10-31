search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)EPS預估下修至-5.48元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.37元下修至-5.48元，其中最高估值-5.15元，最低估值-5.84元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-5.15(-5.13)-4.2-0.922.28
最低值-5.84(-5.54)-6.47-7.08-3.3
平均值-5.5(-5.36)-5.59-4.09-1.23
中位數-5.48(-5.37)-5.57-3.89-1.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.009,718萬3.93億7.66億
最低值0.00403萬3,950萬1.54億
平均值0.002,696萬1.68億4.42億
中位數0.001,370萬1.46億4.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.30-0.96-1.65-2.17-3.93
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

