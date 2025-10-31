鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至41.67元，預估目標價為2,900.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2025年EPS預估：中位數由42.45元下修至41.67元，其中最高估值52.86元，最低估值38.79元，預估目標價為2,900.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|52.86(52.86)
|77
|107.15
|127.01
|最低值
|38.79(39.48)
|53.3
|74.82
|116.84
|平均值
|43.05(43.5)
|63.5
|87.83
|122.08
|中位數
|41.67(42.45)
|62.58
|84.18
|122.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|292.75億
|390.01億
|481.50億
|580.51億
|最低值
|276.42億
|343.25億
|407.78億
|491.52億
|平均值
|283.62億
|360.97億
|440.14億
|529.39億
|中位數
|282.94億
|360.24億
|432.78億
|522.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.08
|1.67
|9.57
|19.64
|37.69
|營業收入
|39.73億
|70.69億
|105.37億
|144.73億
|207.77億
詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
