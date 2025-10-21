鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至43.01元，預估目標價為2,875.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2025年EPS預估：中位數由44.17元下修至43.01元，其中最高估值52.86元，最低估值39.48元，預估目標價為2,875.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值52.86(52.86)77107.15127.01
最低值39.48(39.48)51.5874.82116.84
平均值43.78(44.12)63.9788.09122.08
中位數43.01(44.17)63.5884.68122.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值292.75億390.01億481.50億580.51億
最低值276.26億342.06億407.78億491.52億
平均值282.10億357.57億436.98億529.39億
中位數281.18億354.11億431.85億522.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.081.679.5719.6437.69
營業收入39.73億70.69億105.37億144.73億207.77億

詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

