鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估上修至27.47元，預估目標價為525.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.9元上修至27.47元，其中最高估值29.18元，最低估值25.8元，預估目標價為525.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.18(29.18)
|35.91
|37.55
|48.33
|最低值
|25.8(25.25)
|25.68
|22.07
|29.73
|平均值
|27.43(27.2)
|29.53
|30
|38.1
|中位數
|27.47(26.9)
|28.83
|31.11
|36.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.49億
|35.32億
|42.94億
|50.08億
|最低值
|31.55億
|30.95億
|31.91億
|34.34億
|平均值
|32.05億
|33.77億
|36.04億
|41.28億
|中位數
|32.04億
|33.65億
|36.08億
|40.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.54
|10.06
|15.00
|19.81
|24.64
|營業收入
|14.83億
|16.86億
|19.36億
|23.28億
|28.77億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
