鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估上修至27.47元，預估目標價為525.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.9元上修至27.47元，其中最高估值29.18元，最低估值25.8元，預估目標價為525.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.18(29.18)35.9137.5548.33
最低值25.8(25.25)25.6822.0729.73
平均值27.43(27.2)29.533038.1
中位數27.47(26.9)28.8331.1136.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.49億35.32億42.94億50.08億
最低值31.55億30.95億31.91億34.34億
平均值32.05億33.77億36.04億41.28億
中位數32.04億33.65億36.08億40.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.5410.0615.0019.8124.64
營業收入14.83億16.86億19.36億23.28億28.77億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

