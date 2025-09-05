search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估下修至26.78元，預估目標價為463.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由27.31元下修至26.78元，其中最高估值29.3元，最低估值25.25元，預估目標價為463.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.3(29.3)34.3438.8349.76
最低值25.25(25.25)23.519.0829.73
平均值27.15(27.26)29.0828.8436.86
中位數26.78(27.31)2929.3533.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.00億35.30億43.60億50.82億
最低值31.27億30.70億31.60億33.16億
平均值32.12億33.84億35.42億39.35億
中位數32.25億33.81億34.68億38.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.5410.0615.0019.8124.64
營業收入14.83億16.86億19.36億23.28億28.77億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

