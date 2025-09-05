鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估下修至26.78元，預估目標價為463.00元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由27.31元下修至26.78元，其中最高估值29.3元，最低估值25.25元，預估目標價為463.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.3(29.3)
|34.34
|38.83
|49.76
|最低值
|25.25(25.25)
|23.5
|19.08
|29.73
|平均值
|27.15(27.26)
|29.08
|28.84
|36.86
|中位數
|26.78(27.31)
|29
|29.35
|33.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.00億
|35.30億
|43.60億
|50.82億
|最低值
|31.27億
|30.70億
|31.60億
|33.16億
|平均值
|32.12億
|33.84億
|35.42億
|39.35億
|中位數
|32.25億
|33.81億
|34.68億
|38.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.54
|10.06
|15.00
|19.81
|24.64
|營業收入
|14.83億
|16.86億
|19.36億
|23.28億
|28.77億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
