鉅亨網新聞中心 2025-10-31 10:40

美國總統川普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。川普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。

「愚蠢、荒唐！」川普將下令美國航空母艦改回舊系統。(圖:shutterstock)

綜合美國媒體報導，川普在演講中兩次詢問艦員對新舊彈射系統的看法，並在聽到現場官兵傾向「蒸汽彈射」後，將電磁彈射器（EMALS）斥為「愚蠢、荒唐」。

他指出，電磁彈射系統不但花費巨大，且難以維護，即使由頂尖人才操作，仍頻繁發生無法正常運作的問題。

相較之下，川普讚揚了擁有 50 年使用歷史的蒸汽彈射器。他強調，蒸汽彈射器性能可靠，維護工具簡單，且實戰性能並不遜於電磁彈射器。此外，他還表達了個人對使用蒸汽彈射時，航空母艦甲板上所呈現的「美麗」景象的偏愛。