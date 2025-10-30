鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司(NOW-US)EPS預估上修至17.33元，預估目標價為1,158.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共40位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.96元上修至17.33元，其中最高估值17.76元，最低估值16.27元，預估目標價為1,158.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.76(17.53)
|21.68
|27.33
|29.12
|最低值
|16.27(15.64)
|17.2
|20.56
|24.27
|平均值
|17.23(16.89)
|20.29
|24.34
|26.7
|中位數
|17.33(16.96)
|20.31
|24.23
|26.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|133.74億
|171.93億
|201.90億
|237.08億
|最低值
|131.48億
|153.59億
|179.69億
|207.99億
|平均值
|132.25億
|157.02億
|186.43億
|220.50億
|中位數
|132.31億
|156.20億
|184.51億
|218.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.59
|1.13
|1.60
|8.42
|6.84
|營業收入
|45.19億
|58.96億
|72.45億
|89.71億
|109.84億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceNow公司(NOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
