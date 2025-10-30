search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司(NOW-US)EPS預估上修至17.33元，預估目標價為1,158.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共40位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.96元上修至17.33元，其中最高估值17.76元，最低估值16.27元，預估目標價為1,158.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.76(17.53)21.6827.3329.12
最低值16.27(15.64)17.220.5624.27
平均值17.23(16.89)20.2924.3426.7
中位數17.33(16.96)20.3124.2326.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值133.74億171.93億201.90億237.08億
最低值131.48億153.59億179.69億207.99億
平均值132.25億157.02億186.43億220.50億
中位數132.31億156.20億184.51億218.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.591.131.608.426.84
營業收入45.19億58.96億72.45億89.71億109.84億

詳細資訊請看美股內頁：
ServiceNow公司(NOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNOW

相關行情

台股首頁我要存股
ServiceNow公司911.7-2.79%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty