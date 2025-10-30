鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估下修至3.93元，預估目標價為73.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對馬斯可(MAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.93元，其中最高估值4.08元，最低估值3.91元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.08(4.12)
|4.44
|5.15
|5.2
|最低值
|3.91(3.91)
|4.03
|4.5
|5.2
|平均值
|3.96(4.03)
|4.25
|4.72
|5.2
|中位數
|3.93(4.05)
|4.25
|4.7
|5.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.52億
|80.00億
|82.66億
|85.81億
|最低值
|75.43億
|76.48億
|78.99億
|85.81億
|平均值
|76.04億
|78.26億
|81.32億
|85.81億
|中位數
|75.88億
|78.24億
|81.68億
|85.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.59
|1.62
|3.63
|4.02
|3.76
|營業收入
|71.88億
|83.75億
|86.80億
|79.67億
|78.28億
詳細資訊請看美股內頁：
馬斯可(MAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
