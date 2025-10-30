鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估下修至3.93元，預估目標價為73.00元

search icon



Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估下修至3.93元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對馬斯可(MAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.93元，其中最高估值4.08元，最低估值3.91元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.08(4.12)4.445.155.2
最低值3.91(3.91)4.034.55.2
平均值3.96(4.03)4.254.725.2
中位數3.93(4.05)4.254.75.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值77.52億80.00億82.66億85.81億
最低值75.43億76.48億78.99億85.81億
平均值76.04億78.26億81.32億85.81億
中位數75.88億78.24億81.68億85.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.591.623.634.023.76
營業收入71.88億83.75億86.80億79.67億78.28億

詳細資訊請看美股內頁：
馬斯可(MAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMAS

台股首頁我要存股
