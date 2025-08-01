鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估上修至4.02元，預估目標價為73.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬斯可(MAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.85元上修至4.02元，其中最高估值4.12元，最低估值3.34元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.12(4.12)
|4.55
|5.14
|最低值
|3.34(3.34)
|3.6
|4.49
|平均值
|3.88(3.8)
|4.24
|4.77
|中位數
|4.02(3.85)
|4.28
|4.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|77.50億
|81.21億
|84.46億
|最低值
|75.38億
|76.99億
|78.98億
|平均值
|76.28億
|78.88億
|82.09億
|中位數
|76.17億
|79.05億
|82.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.59
|1.62
|3.63
|4.02
|3.76
|營業收入
|71.88億
|83.75億
|86.80億
|79.67億
|78.28億
詳細資訊請看美股內頁：
馬斯可(MAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估上修至3.56元，預估目標價為70.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可MAS-US的目標價調升至70.5元，幅度約4.44%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為26.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Service Corp. International(SCI-US)EPS預估上修至3.85元，預估目標價為88.00元
下一篇