search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬斯可(MAS-US)EPS預估上修至4.02元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬斯可(MAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.85元上修至4.02元，其中最高估值4.12元，最低估值3.34元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.12(4.12)4.555.14
最低值3.34(3.34)3.64.49
平均值3.88(3.8)4.244.77
中位數4.02(3.85)4.284.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值77.50億81.21億84.46億
最低值75.38億76.99億78.98億
平均值76.28億78.88億82.09億
中位數76.17億79.05億82.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.591.623.634.023.76
營業收入71.88億83.75億86.80億79.67億78.28億

詳細資訊請看美股內頁：
馬斯可(MAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMAS

相關行情

台股首頁我要存股
馬斯可68.185+3.74%

延伸閱讀



Empty