鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為70.00元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.38元，其中最高估值2.59元，最低估值2.06元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.59(2.59)
|3
|3.53
|最低值
|2.06(2.08)
|2.46
|3.12
|平均值
|2.37(2.4)
|2.75
|3.33
|中位數
|2.38(2.43)
|2.75
|3.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.53億
|22.02億
|25.05億
|最低值
|19.40億
|21.23億
|23.81億
|平均值
|19.46億
|21.71億
|24.45億
|中位數
|19.45億
|21.71億
|24.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.03
|-0.50
|-0.48
|0.35
|0.11
|營業收入
|8.43億
|10.24億
|12.46億
|15.14億
|17.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
