鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為70.00元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.38元，其中最高估值2.59元，最低估值2.06元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.59(2.59)33.53
最低值2.06(2.08)2.463.12
平均值2.37(2.4)2.753.33
中位數2.38(2.43)2.753.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值19.53億22.02億25.05億
最低值19.40億21.23億23.81億
平均值19.46億21.71億24.45億
中位數19.45億21.71億24.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.03-0.50-0.480.350.11
營業收入8.43億10.24億12.46億15.14億17.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

